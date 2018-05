Zuid-Amerikaanse bende zorgt voor golf van inbraken

Zuid-Amerikaanse inbrekers vliegen speciaal naar Nederland om woonwijken leeg te roven. Een Chileense bende die zich met het openbaar vervoer verspreidt, zit achter een golf van woninginbraken in Amstelveen. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Terwijl overal in Nederland de misdaadcijfers dalen, steeg in Amstelveen het afgelopen jaar het aantal inbraken van 290 naar 402. Dat blijkt uit de Misdaadmeter die morgen verschijnt. Burgemeester Bas Eenhoorn van Amstelveen wijt die explosieve stijging aan inbrekers die vanuit Zuid-Amerika worden ingevlogen.

,,Het gaat om professionele groepen”, zegt Eenhoorn. ,,Waar ze makkelijk met het openbaar vervoer kunnen komen, struinen ze de wijken af. We onderzoeken de zaak, want veel is nog onduidelijk. Bijvoorbeeld of de inbrekers uit vrije wil opereren, of dat ze in hun thuisland worden bedreigd of gechanteerd. Er zit nog een hele wereld achter.”

Eenhoorn denkt dat het geen toeval is dat ze Amstelveense wijken als werkveld hebben uitgekozen. De gemeente ligt niet ver van Schiphol en is uitstekend met het openbaar vervoer bereikbaar. De meeste inbraken vonden plaats in de donkere maanden. In december sloegen inbrekers in Amstelveen liefst 57 keer toe. Een zorgelijke ontwikkeling, aldus de burgemeester.

Volgens de Amsterdamse politie zijn het afgelopen jaar zeven Zuid Amerikanen aangehouden in verband met woninginbraken in Amstelveen. ,,Uit onze informatie blijkt dat ze in georganiseerd verband actief waren”, zegt politiewoordvoerder Jean Fransman. ,,We onderzoeken nog hoeveel inbraken we aan deze groepering kunnen linken.”

Thuisparty's

Dat Zuid-Amerikanen helemaal naar Nederland vliegen om hun slag te slaan, komt zelden voor. ,,Dit fenomeen is mij pas enkele maanden bekend”, zegt strategisch adviseur Joeri Vig van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). ,,Inbrekersbendes uit Zuid-Amerika zie je niet vaak. Meestal gaat het daar om drugscriminaliteit. Nu is Chili wel één van de weinige landen waar men zich niet richt op de cocaïnehandel.”

Drie Chileense inbrekers werden in 2016 opgepakt in Noord Brabant. Ze hadden in woningen ingebroken in Raamsdonksveer en Sleeuwijk. Toen de drie werden veroordeeld, zaten alleen hun advocaten in de zaal. Direct na hun voorarrest waren ze al teruggevlogen naar Chili. Tussen 2009 en 2011 hield een twaalf leden tellende Chileense inbrekersbende huis in de omgeving van Antwerpen. De gestolen spullen werden verkocht op thuisparty’s.

'De kop indrukken'

Volgens Joeri Vig is het zaak om de inbrekersbende in Amstelveen hard aan te pakken. ,,We weten nog niet hoe groot het probleem is. Het is belangrijk om dit meteen de kop in te drukken. Als de inbrekers succesvol zijn, weet je dat ze terugkomen om weer toe te slaan.” Burgemeester Bas Eenhoorn ziet graag dat inbrekers al bij Schiphol eruit worden gepikt. ,,De vraag is hoe je deze mensen sneller herkent aan de poort. Als we ze linea recta terug kunnen sturen, scheelt dat veel ellende.”