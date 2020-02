Zuiden en oosten van het land worden wakker met sneeuw, rommelige ochtendspits

Op een aantal plekken, met name in het zuiden en oosten van Nederland, is vannacht de eerste sneeuw van deze winter gevallen. Op een aantal plekken viel zelfs een paar centimeter. Sommige wegen zijn erg glad en daardoor zijn er al een aantal ongevallen gebeurd, meldt de ANWB.