Zuiden worstelt met carnaval: 'We gaan er een mooi feestje van maken, maar gerust ben ik er niet op’

Meer Zuid-Limburgse steden schrappen aftrap carnavals­sei­zoen

Na een verbod in Noord- en Midden-Limburg gaat ook de aftrap van het carnavalsseizoen in Maastricht, Heerlen, Brunssum en Kerkrade niet door. De burgemeesters van de drie gemeenten in de voormalige oostelijke mijnstreek hebben besloten de festiviteiten niet door te laten gaan na een opnamestop voor coronapatiënten door de ziekenhuizen van Zuyderland in Heerlen en Sittard. Die ging gisteravond in. Carnavalsvereniging De Tempeleers in Maastricht laat weten dat ook hun opening van het seizoen wordt afgeblazen.

11:55