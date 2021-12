‘Zure kerst’ voor ziekenhuispersoneel na mislukt overleg cao: ‘Voorlopig einde oefening’

handleiding Stiekeme microchips, meer ic-bedden en onvrucht­baar­heid: zo ontkracht je vier coronamy­thes

Als u verzeild raakt in een verhitte coronadiscussie tijdens bij het kerstdiner, is hier alvast een handleiding bij vier hardnekkige beweringen over de pandemie. Handig voor als oom Harry begint over The Great Reset of de ic-capaciteit.

23 december