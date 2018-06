Zuster Christa: Wij hebben die meiden niets aangedaan

Ja, het klopt dat tienermeisjes in klooster Maria Regina jarenlang gedwongen kalmeringsmiddelen en antidepressiva slikten . Maar dat was ook hard nodig, zegt zuster Christa, die 16 jaar in het Brabantse internaat werkte. ,,Sommige waren zonder medicatie niet eens te hanteren. Dat ging niet. Ze kwamen niet voor niks daar."

De nu 73-jarige Christa is nog één van de vijf levende zusters die groepen meiden hebben opgevangen en begeleid in Stevensbeek in de jaren '60 en '70. De situatie in het klooster, zoals die nu door oud-bewoonsters geschetst wordt, herkent zij totaal niet.



Volgens oud-bewoonsters lagen elke dag op hun ontbijtbord pillen. Vervolgens moesten ze verderop in het complex de hele dag vieze kleren en lakens uit kloosters, internaten en hotels wassen en strijken. Zonder dat ze daar geld voor kregen. Ook werden ze in isoleercellen gestopt en gingen ze niet naar school. De 'liefdeloze' tijd in Stevensbeek heeft de vrouwen naar eigen zeggen voor hun leven getekend.

Gechargeerd, noemt de zuster het. ,,Maria Regina was een besloten internaat voor zeer moeilijk opvoedbare meiden. Hun achtergrond was meestal allerbelabberdst."

Leuke herinneringen

Quote Het was vast een vervelende periode voor die meisjes, maar het was sowieso een vervelende periode in hun leven Zuster Christa Het was voor de tienermeisjes niet makkelijk, erkent Christa. ,,Je zit midden in de pubertijd, en je hebt al weet ik niet wat achter de rug, aan rotervaringen. Want dit was niet de eerste vervelende ervaring. Ik kan me best voorstellen dat dat nare herinneringen oproept. Maar ze vergeten wel één ding te vertellen: dat er ook heel leuke momenten waren."



Die leuke momenten waren tussen het werken en studeren door. Want de meisjes waren weliswaar vrijgesteld van school - in het reguliere onderwijs waren ze 'onhandelbaar' -, bij Maria Regina kregen ze wel lessen van daarvoor ingehuurd onderwijzers. Volgens de zuster varieerde dat van gym- en dansles, tot drama en make-up-les. ,,Kortom, heel veel sport en spel."

Arbeidstherapie

Het werken in de wasserij was zo zwaar helemaal niet, bezweert de zuster. ,,Die was bedoeld als arbeidstherapie. Het was de bedoeling dat er structuur in hun leventje werd aangebracht."



Het meeste werk in de wasserij werd door de zusters zelf gedaan. De meisjes hielpen volgens Christa mee, maar droegen geen verantwoordelijkheid. ,,Die meisjes kregen ook een vergoeding voor hun werk. Die kregen ze niet in handen, maar die kregen ze mee als ze weg gingen."



,,We hebben geprobeerd om er van te maken wat er van te maken viel", oordeelt de zuster, jaren later. ,,Ik ben gewoon eerlijk: er is daar niks geks gebeurd. Ik vind dat wij ze niks aangedaan hebben. Het was vast een vervelende periode voor die meisjes, maar het was sowieso een vervelende periode in hun leven."

Kwaad

De vrouwen die in het klooster woonden zijn kwaad over wat hen in Stevensbeek is aangedaan. Ze eisen excuses van de staat, die hen in Maria Regine plaatste, en een schadevergoeding.