Zwaarbewapende politie haalt familie kroongetuige Mocro-maffia uit woning

VideoTot de tanden toe gewapende agenten hebben vanmorgen het gezin van de oudste broer van kroongetuige Nabil Bakkali uit hun woning in een sjieke wijk van Den Haag gehaald. Ze zijn op een geheim adres ondergebracht. Donderdag werd een andere broer van de kroongetuige in Amsterdam doodgeschoten.

De politie wil het bericht niet bevestigen, maar de woning staat op de naam van Nabils broer en diens vrouw. Sommige buurtbewoners zagen uit het statige pand het gezin onder zware begeleiding van politie vertrekken.

De straat, waar ook waarnemend burgemeester van Amsterdam Jozias van Aartsen woont, werd al sinds donderdagavond laat bewaakt. Gepantserde Touaregs en ME-busjes reden rond en stonden opvallend geparkeerd. ME bewaakte met automatische wapens toegangen tot de straat, ook van achterpaadjes.

De 30-jarige Nabil uit Utrecht getuigt bij het Openbaar Ministerie over een reeks liquidaties in de Mocro-war in Amsterdam en Utrecht. Zelf wordt hij vervolgd voor medeplichtigheid aan de vergismoord op Hakim Changachi. Juist vanwege de dood van deze man stapte de Utrechter naar de politie. Hij kende het vergisslachtoffer en diens familie goed en kreeg spijt. Zijn stap is bijzonder omdat hij de eerste is die de zwijgcultuur doorbrak.

Volledig scherm Politie aan Frankenslag in Den Haag © Regio15

De prijs ervoor is ongekend hoog. Terwijl hij op een onbekende plek zwaar beveiligd wordt, is de jacht op zijn familie begonnen. In Amsterdam-Noord werd donderdagmorgen zijn broer Reduan doodgeschoten. Hij was ondernemer, had een marketingbedrijfje en voor zover bekend geen strafblad. Nu zijn ook zijn oudste broer en diens gezin gedwongen hun gewone leven vaarwel te zeggen. Deze 44-jarige broer maakte carrière in de financiële wereld en is sinds 2016 partner bij een KPMG Corporate Finance. Hij houdt zich vooral bezig met fusies en overnames in de wereld van telecom, media en technologie.

In de straat waar hij en zijn gezin woonde, zagen ze de komst van de zwaar gewapende agenten ontzet aan. De automatische wapens, de geharnaste mannen was het eerste wat de bewoners zagen toen ze het vuilnis buiten gingen zetten. ,,Ik kon er niet langs. En dat in deze rustige straat.’’ Het gezin leidden er een onopvallend bestaan. ,,Ik woon er nu een jaar. Als ik twee woorden met hem gewisseld heb, is het veel.’’ Ook na het vertrek bleef de politie de woning in de gaten houden. Zeer geregeld reed de politie door de straat. Het huis zelf maakt al zijn alle gordijnen gesloten, nog een bewoonde indruk. Er brandt een lamp. Bij de voordeur staan fietsen. Twee paar klompjes onder het raam, en een roze fietsje verraden dat er kinderen woonden.

