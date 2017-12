Zwaargewonde chauffeur 'kan zich niets herinneren van ongeluk op A2'

Een groot deel van het onderlichaam van de chauffeur is verbrand. Hij heeft derdegraads brandwonden. Slechts af en toe is hij aanspreekbaar. Vanwege de ernst van zijn brandwonden kan hij nog niet officieel verhoord worden.

Herinnering

Volgens zijn familie kan de chauffeur zich niet herinneren dat hij een rood kruis genegeerd zou hebben. Het Openbaar Ministerie (OM) moet bepalen of de man wordt vervolgd. ,,Wij maken een proces-verbaal op met de bevindingen waar het OM zich over zal buigen'', laat een woordvoerder van de politie weten.

Het herstel van de chauffeur gaat naar verwachting nog maanden duren. Een groot deel van zijn onderlichaam is verbrand. Het bedrijf waarvoor hij werkt reageerde aangeslagen na het ongeluk. ,,Het is verschrikkelijk wat hier is gebeurd en we hopen dat het goed gaat komen met onze chauffeur.''