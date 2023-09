Zwaargewonde door schietincident in Rotterdam, zes aanhoudingen

Minister start geen onderzoek naar illegale adopties uit Chili door Nederland­se ‘non’

Demissionair minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) ziet geen reden zelf een onderzoek te starten naar illegale adopties uit Chili door een Nederlandse nep-non. Hij vindt het spijtig dat er in het verleden misstanden zijn geweest, maar laat het verder over aan de autoriteiten in Chili. Wel wil hij in gesprek met Chileense geadopteerden. Dat antwoordt hij op Kamervragen van de SP.