Zwaargewonde na mogelijke explosie in Haarlem, politie houdt verdachte aan

Joop Klepzeiker maakte overleden tekenaar Eric Schreurs (61) even miljonair

30 mei Striptekenaar Eric Schreurs, maker van de bekende stripreeks rond de cultfiguur Joop Klepzeiker, is vrijdag in zijn woonplaats Leiden overleden, waar hij in 1958 ook werd geboren. Dat bevestigen twee van zijn goede vrienden, Boris Kousemaker van stripwinkel Lambiek in Amsterdam en striptekenaar Guido van Driel.