Zware crash op N270 bij Helmond kost vijf uitzendkrachten het leven

Het busje van de Horizon Groep botste frontaal op een vrachtwagen. Vijf inzittenden (vier mannen en een vrouw) van de bestelbus zijn overleden. In de bestelbus zaten in totaal acht personen. De andere drie zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De vierde zwaargewonde is de chauffeur van de vrachtwagen. Hij zat bekneld in zijn cabine.



De vrachtwagen is van rioolontstoppingsbedrijf Adriaans uit Mierlo. ,,De chauffeur was gewoon op weg naar huis,'' zegt een medewerkster van het bedrijf. ,,Na een normale werkdag in Gennep. Voor de gemeente. We weten nog heel weinig. We kijken ook met ontzetting naar de foto's. De eigenaar van het bedrijf, Harold Adriaans, is naar het politiebureau gegaan.''