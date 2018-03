Zware crash tussen Helmond en Deurne eist vier levens

Bij het ongeval zijn een bestelbus en een vrachtwagen betrokken. Vier inzittenden van de bestelbus zijn overleden, aldus politie Oost-Brabant. In de bestelbus zaten meerdere personen. Er zijn ook meerdere zwaargewonden gevallen onder wie de chauffeur van de vrachtwagen. Hij zat bekneld maar is inmiddels bevrijd.

Het gaat om een vrachtwagen van rioolontstoppingsbedrijf Adriaans uit Mierlo. ,,De chauffeur was gewoon op weg naar huis,'' zegt een medewerkster van het bedrijf. ,,Na een normale werkdag in Gennep. Gewoon een normale dag. We waren daar aan het werk voor de gemeente. Voor zover wij weten stond hij voor een stoplicht en is dat busje er tegenop geknald. Maar we weten nog heel weinig. Onze baas Harold Adriaans is nu naar het politiebureau.''