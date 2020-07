‘Zware criminelen martelden hun rivalen in containers’

Zowel de politie Zeeland-West-Brabant als de landelijke eenheid geeft geen verdere informatie. De politie wil het bericht niet bevestigen.Een woordvoerster zegt alleen dat de zaak verband houdt met de geheime chatdienst EncroChat, die heeft geleid tot een schat aan mogelijk belastende informatie en ruim honderd arrestaties.



De martelkamers waren gemaakt in zeven bovengrondse zeecontainers die handboeien aan het plafond hadden, een vastgeschroefde stoel, vinger-handboeien en knipscharen. De zeecontainers werden ontdekt tijdens een zoekactie in Wouwse Plantage.



In onderschepte conversaties spraken de verdachten over hun ‘persoonlijke EBI’ (Extra Beveiligde Inrichting) en over methodes om te pijnigen. De politie komt volgende week meer informatie over de situatie in Wouwse Plantage.