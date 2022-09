Zware klap voor imperium Peter Gillis: vakantiepark in Valkenburg krijgt geen vergunning

Ongenees­lijk zieke Ton (55) sluit 70 jaar oude Zwolse friettent; hoge energiere­ke­ning geeft laatste zetje

De befaamde Snackcorner Norp in Zwolle is morgen voor het laatst open. Eigenaar Ton Norp moest door corona twee jaar lang inleveren en kreeg vorig jaar te horen dat hij ongeneeslijk ziek is. Maar het is de torenhoge energierekening die het familiebedrijf na 70 jaar de das om doet. ,,Het is ontzettend emotioneel.’’

20 september