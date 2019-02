Zware medicijnen zó te bestellen

Op het internet blijkt het kinderlijk eenvoudig om de zware medicijnen in handen te krijgen, zonder een recept te hebben. De Consumentenbond roept minister Bruno Bruins (Zorg) dan ook op actiever te waarschuwen voor de gevaren. Want het is niet zonder risico zo maar medicijnen te bestellen. Zo kan de werking te kort schieten, door verkeerde opslag, beschadiging of slechte kwaliteit. Ook zijn nep-medicijnen in omloop, die helemaal geen werkende stoffen in zich hebben. Zonder tussenkomst van een arts ontbreekt ook belangrijke informatie, bijvoorbeeld over geschiktheid voor een patiënt of veilig gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen.

Zorgen

Sommige van de onderzochte webwinkels zijn duidelijk illegaal en vragen betaling in cash of met cryptovaluta. Ook drukken ze de klant op het hart de naam van het bedrijf niet te gebruiken bij de bestelling. Andere websites ogen juist professioneel en daarover maakt de Consumentenbond zich de meeste zorgen. Het is veel lastiger in de gaten te hebben dat het gaat om een levering die eigenlijk helemaal niet mag.

Olof King, directeur belangenbehartiging : ,,De professioneel ogende webwinkels zijn nauwelijks te onderscheiden zijn van legale internetapotheken. Zij ontduiken de Nederlandse regelgeving via buitenlandse artsen en apotheken. Zo kreeg een mysteryshopper na het invullen van een medische vragenlijst een antibioticakuur van een Britse apotheek, op voorschrift van een arts in Roemenië.” De onderzoeker, die zogenaamd kampte met chlamydia, hoefde alleen maar een medische vragenlijst in te vullen. Binnen een uur kwam goedkeuring om medicijnen te bestellen.