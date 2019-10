‘Zware meiden’: 18 vrouwen op nieuwe Most Wanted-lijst van Europol

,,Het is de bedoeling zoveel mogelijk bezoekers naar de site te trekken’’, vervolgt Hollevoet. ,,Onze ervaring leert dat de kans om criminelen te vinden groeit naarmate meer mensen de voortvluchtigen hebben gezien.’’ Op de lijst prijken de namen van Jessica Edosomwan, een Nigeriaanse die gezocht wordt voor betrokkenheid bij een prostitutienetwerk in Frankrijk, en de Hongaarse kindermisbruiker en drugshandelaar Ildiko Dudas.



De door Nederland gezochte Elizabeth Dizon Honrada heeft ook een plekje. De 57-jarige Filipijnse lacht je vriendelijk tegemoet, maar het lachen vergaat je zodra je haar doopceel leest. Ze is op de loop voor justitie sinds ze werd veroordeeld tot vijf jaar cel wegens het smokkelen van tientallen kilo's coke tussen Suriname en Nederland. Ze werd in 2003 gepakt in de Rotterdamse haven met 30 kilo van het witte goedje aan boord.



Dat de aanpak van Europol werkt, blijkt uit het feit dat sinds de invoering van de Europese ‘Most Wanted’-lijst in 2016 al 69 zware criminelen konden worden opgepakt. In 21 gevallen was dat mogelijk dankzij tips van het publiek, maar er waren ook gangsters die zichzelf aangaven omdat ze breeduit online waren te zien. Dat is aandacht waar de heren én dames duidelijk niet op zitten te wachten.