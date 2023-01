‘Zware ochtendspits’ met 300 kilometer file door hevige regen en harde wind

Gezien het slechte weer vallen de files nog mee, vindt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. ,,Of mensen hebben goed geluisterd naar het thuiswerkadvies, of het is gewoon relatief rustig gebleven. Als er veel ongelukken bij komen kijken is het sowieso druk. Maar zonder ongelukken kun je tijdens de hevige regen met 80 kilometer per uur prima doorsukkelen.”

Vrachtwagens en aanhangers

Rijkswaterstaat benadrukt dat in het hele land vertraging mogelijk is door de vele regen in combinatie met de harde wind. Met name mensen met grote vrachtwagens of aanhangers moeten oppassen, zegt Johnny Willemsen van Weerplaza. Op sommige plaatsen lag vooral vanmorgen vroeg veel water op de weg, wat voor aquaplaning kon zorgen; auto’s die de grip op het wegdek kwijtraken en daardoor niet meer goed te besturen zijn. Tijdens het hoogtepunt van de spits was de meeste regen al gevallen en was dit gevaar voor een groot deel geweken.