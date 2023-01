‘Zware ochtendspits’ met 300 kilometer file ondanks thuiswerkadvies, mogelijk glad door water op de weg

De problemen spelen opvallend genoeg vooral in het zuiden van het land, terwijl alleen voor de kustprovincies code geel was afgekondigd. Op de A2 bij Vught gebeurde een flink ongeval en langs de A2 richting Maastricht, bij Born, staat een boom op omvallen.

Rijkswaterstaat benadrukt dat in het hele land vertraging mogelijk is door met name de vele regen in combinatie met de harde wind. Op sommige plaatsen ligt veel water op de weg, wat voor aquaplaning kan zorgen; auto's die de grip op het wegdek kwijtraken en daardoor niet meer goed te besturen zijn. Met name mensen met grote vrachtwagens of aanhangers moeten oppassen, zegt Johnny Willemsen van Weerplaza.