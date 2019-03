Zware ochtendspits verwacht op nieuwe stormachtige dag

Gedurende de dag vallen er verspreid over het land maartse buien, pas in de namiddag en avond wordt het droog. De temperatuur loopt op tot rond de 7 graden.

Vannacht waaide het stevig in ons land, maar het is nog niet bekend of de weersomstandigheden voor schade hebben gezorgd. Wat betreft vertragingen op het spoor valt het mee. Enkel tussen Bunde en Maastricht is er een verstoring in de treindienst door een boom op het spoor.