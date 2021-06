Zware onweersbuien verdrijven hitte, KNMI meldt piepkleine kans op een tornado

,,We hebben met een vrij bijzondere weerssituatie te maken", stelt ook Janssen. ,,Zware onweersbuien horen bij de Nederlandse zomer, maar nu krijgen we te maken met wel hele zware buien. Het zwaarste type onweersbuien dat er bestaat. Ik sluit niet uit dat het zo heftig wordt, maar dan moeten eerst wel alle puzzelstukjes op de goede plek vallen. Niet alle buien zullen zo heftig zijn en pas in het meest extreme geval kunnen ze een tornado voortbrengen.”



De combinatie van extreme instabiliteit en sterke windschering maakt het geheel tot een zeer explosieve cocktail. ,,Wanneer dus daadwerkelijk buien ontstaan, moeten we direct rekening houden met écht zware exemplaren.”



Janssen benadrukt dat er verspreid over het land extreme verschillen kunnen voorkomen. ,,Het is heel lokaal. Vergelijk het met de staatsloterij: de kans dat er een tornado boven je hoofd hangt, is net zo klein als miljoenen winnen. Al met al is de weerssituatie voor de nacht naar morgen, maar in het bijzonder voor morgennamiddag en morgenavond extreem explosief te noemen. En dan met name boven Gelderland, Utrecht, Friesland, Overijssel, Drenthe en Flevoland.”