Zware windstoten zorgen voor problemen, boorlocatie weggespoeld

Vooral in de kustprovincies en Flevoland is de wind krachtig tot hard met een windkracht 6 tot 7 en is kans op zware windstoten van 75 tot 80 kilometer per uur. Op de Wadden neemt de wind toe tot kracht 9. Daarbij is kans op zware windstoten tot ruim 100 kilometer per uur. Aan zee en op het IJsselmeer staat een stormachtige noordwestenwind. Of het echt tot een noordwesterstorm komt, is nog afwachten. ,,Daarvoor is minimaal tien minuten windkracht 9 nodig’’, verklaart weervrouw Inge Beukema van Weerplaza.



Op het uiterste westelijke puntje van Ameland is strandtent The Sunset verwikkeld in een gevecht met het opkomende water. De vloedlijn rukt op richting het etablissement. Met shovels is geprobeerd een zandduin te creëren om het water tegen te houden, maar inmiddels kunnen die er niet meer bij, dus het is afwachten’’, zegt een medewerker ter plaatse. De medewerker verwacht niet dat The Sunset wordt verzwolgen door de golven.



Door het wegspoelen van de oude boorlocatie op Ameland is vervuilde grond in zee gespoeld, meldt de Leeuwarder Courant. De zwaarste windstoot werd volgens Weeronline vanochtend vroeg gemeten op Vlieland. Daar haalde de wind uit naar 103 kilometer per uur.