Zweedse touringcar valt in Amsterdam van talud, botbreuken passagiers

In Amsterdam is een touringcar van een talud gereden. Er zouden meerdere gewonden zijn gevallen. Na de val van het talud knalde de bus tegen een boom. Er zijn traumahelikopters en ambulances onderweg naar de plaats van het ongeluk. Voor zover nu duidelijk zijn er meerdere mensen met botbreuken in de bus.

De touringcar is op de Gooiseweg in de wijk Watergraafsmeer door de vangrail gereden en op zijn rechterkant tussen de bomen terechtgekomen. Hoeveel passagiers er precies gewond zijn geraakt is onbekend. Volgens de politie zijn alle passagiers inmiddels uit de bus gehaald.

Vangrail

De Zweedse touringcar was op weg naar de stad net van de snelweg gekomen en knalde in de buurt van een tankstation door de vangrail. De bus kantelde en kwam vervolgens op de zijkant in het Darwinplantsoen terecht.

De bestuurder en een reisleidster zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een andere gewonde is ter plaatse behandeld. De overige 41 inzittenden zijn ter plekke nagekeken en naar een opvanglocatie gebracht.

De Gooiseweg is afgesloten in de richting van het centrum. Het is vooralsnog onduidelijk waarom de bus van het talud is gereden.

112 Meerlanden on Twitter Amsterdam - op de gooiseweg is een ernstig ongeval gebeurd. Een touringcar is hier van de weg geraakt en ligt op z'n kant tussen de bomen. 1 lifeliner (Lifeliner 1) is ter plaatse 2e is nog aanvliegend. (lifeliner 3)