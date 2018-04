Zweedse touringcar viel van talud na onwelwording buschauffeur

De touringcar is op de Gooiseweg in de wijk Watergraafsmeer door de vangrail gereden en op zijn rechterkant tussen de bomen terechtgekomen. Een woordvoerder van het Zweedse busbedrijf Björcks zegt dat de bloedsuikerspiegel van de chauffeur plots daalde waardoor de man onwel raakte. Dat was hem niet eerder gebeurd, zegt zijn werkgever. Overigens spreekt hij in tegenstelling tot de politie en brandweer in Amsterdam van maar één gewonde, de reisleidster.