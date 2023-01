Zwembad dicht tijdens je pakketreis? Geld terug

met videoVakantiegangers die tijdens hun pakketreis worden geconfronteerd met een dicht zwembad, een avondklok of andere beperkingen als gevolg van corona- of andere maatregelen hebben mogelijk recht op een prijsverlaging.

Dat bevestigt het Hof van Justitie van de EU vandaag in een uitspraak die het zelf ‘belangrijk voor consumenten’ noemt.

Twee reizigers hadden bij een Duitse reisorganisator een pakketreis voor twee weken Gran Canaria geboekt. Daar werden tijdens hun verblijf in maart 2020 maatregelen ingevoerd om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan. De stranden werden gesloten, er werd een avondklok ingesteld, de zwembaden en ligstoelen waren niet langer toegankelijk en het animatieprogramma was geannuleerd. Zij moesten ook voortijdig naar huis.

Zij eisten een prijsverlaging van 70 procent. De reisorganisator vond dat hij niet aansprakelijk kon worden gesteld voor een ‘algemeen levensrisico’ en weigerde. De reizigers stapten naar de Duitse rechter en die heeft vervolgens het Hof van Justitie gevraagd om uitleg van de Europese richtlijn over pakketreizen die sinds juli 2018 in alle EU-landen geldt. Deze richtlijn bepaalt dat de reiziger recht heeft op een passende prijsverlaging wanneer de diensten niet conform de overeenkomst zijn uitgevoerd, tenzij de organisator bewijst dat de ‘non-conformiteit’ aan de reiziger toe te rekenen is.

Het Hof bevestigt dat nu. Dat de zwembadsluiting het gevolg is van maatregelen tegen de verspreiding van een besmettelijke ziekte of andere buitengewone omstandigheden, maakt niet uit. Dat de reisorganisator er zelf ook weinig aan kan doen evenmin. De risicoaansprakelijkheid ligt bij hem. Zelfs het feit dat de coronamaatregelen ook in Duitsland zelf werden opgelegd, speelt geen rol.

Korting vragen

Het beloofde zwembad, de gezellige winkeltjes, het strand - alles wat bij de pakketreis is inbegrepen, moet worden geleverd. Zo niet, dan kan de reiziger korting vragen. Krijgt hij die niet, dan kan hij naar de nationale rechter stappen. Die hoeft alleen maar vast te stellen dat de in de reisovereenkomst begrepen diensten niet of niet naar behoren zijn geleverd, aldus het Hof. Het zegt niet wanneer er sprake is van ‘non-conformiteit’ of hoe hoog een passende prijsverlaging moet zijn.

Frank Radstake van de ANVR, de brancheorganisatie voor reisorganisaties valt er niet van achterover. ,,Het is goed dat de rechter expliciet duidelijkheid geeft over situaties met corona, maar verder is dit gewoon een uitleg van de Europese richtlijn die in 2018 in de Nederlandse wet is opgenomen en die wij ook zo toepassen.” Tot 2018 gold bij overmacht nog het principe: iedereen draagt zijn eigen schade. Radstake wijst erop dat de Duitse zaak stamt uit het begin van de coronaperiode toen reisorganisaties nog moesten wennen aan ‘de verrassende uitwerking van de richtlijn.’

Ook Sanne Depmann, advocaat van DAS, zegt dat de positie van consumenten door deze uitspraak niet verandert. ,,Dat het Hof van Justitie nogmaals expliciet duidelijkheid geeft kan de reiziger wel helpen in de discussie met de reisorganisator. Mogelijk kunnen hiermee meer zaken in de minnelijke fase worden geschikt.” De discussie die mogelijk wel overblijft, zeggen beiden, is welke prijsverlaging passend is.

