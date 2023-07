Zwemmer in nood? Pak dan snel een colaflesje: ‘Daar kun je iemand mee redden’

met videoHelp, ik zie iemand verdrinken. Wat moet ik doen? Pasgeleden overleed nog iemand in de Vinkeveense Plassen bij het redden van een drenkeling . Het helpen van een zwemmer in nood kan dus gevaarlijk zijn. Hoe kun je het veilig doen? Jeroen Bus van de reddingsbrigade laat zien dat dat zelfs kan met een strandbal of een colafles. ,,Eigen veiligheid gaat altijd voor.”

Het lijkt zo simpel, maar het bellen van 112 wordt in deze situaties vaak vergeten, zegt Jeroen Bus van de reddingsbrigade. Hij staat op het strand aan de Zegerplas in Alphen aan den Rijn, waar tientallen kinderen oefenen met reddingszwemmen. Hij legt de groep uit wat verstandig is bij het redden van een drenkeling. ,,Je moet goed om je heen kijken of er iets bruikbaars is waarmee iemand gered kan worden.”

Hij wijst naar het veld waar strandballen, colaflessen, touwen, emmers en lange stokken liggen. ,,Kies maar iets uit waarmee je iemand uit het water zou kunnen redden.” De kinderen snellen zich richting de voorwerpen en lopen met hun gekozen spullen heldhaftig richting water. ‘Help ik verdrink!’, klinkt het vanuit het water, waar verschillende kinderen en vrijwilligers tot hun middel in staan. De stokken worden uitgestoken, de strandballen gegooid en de touwen uitgeworpen. Het blijkt nog heel wat kracht te vergen om iemand op de kant te trekken.

Droge redding

,,Waarom hebben jullie niet de plastic flessen gepakt”, vraagt Bus. Hij gooit de flessen in het water, waarna een vrijwilliger de flessen tegen zijn borst drukt en demonstreert dat je zo prachtig blijft drijven. ,,Zo zie je maar dat niet alleen een reddingsboei mensen kan redden, maar alledaagse voorwerpen ook.”

Hij benadrukt dat een droge redding altijd het beste is: een redding waarbij de redder aan de kant of in de boot kan blijven staan. ,,Als je in het water springt, zijn er grote gevaren. De drenkeling is vaak in paniek of verstijft en kan je zo onder water trekken”, zegt Bus. ,,Kies daarom alleen voor een redding te water als het niet anders kan en je zelf inschat dat je hem of haar veilig kan redden.”

Jeroen geeft tips hoe je iemand kunt redden:

Kinderen raadt hij sowieso niet aan om in het water te springen in zo’n situatie. ,,Als ik aan die kleintjes vraag hoe zij iemand zouden redden, zeggen ze vaak stoer: ‘Ik ga er gewoon in’. Maar als ik vraag hoe ze dan een volwassen persoon uit het water kunnen vissen, denken ze: oh ja dat gaat niet lukken. De vuistregel is dat eigen veiligheid altijd voor gaat.”

Elektrische reddingsboot

Hoe nuttig deze lessen zijn bleek recent weer eens. In de Vinkeveense Plassen overleed een 21-jarige man bij het redden van een drenkeling. ,,Daarom is het zo belangrijk dat we mensen bewust maken van de gevaren van het buitenwater”, vindt Bus.

Volledig scherm De reddingsbrigade leert kinderen drenkelingen te redden © Josh Walet

De les vervolgt met een tochtje met de reddingsboot op de Zegerplas. Al snel spotten de kinderen iemand in het water die wild met zijn handen zwaait. ,,Help, ik verdrink”, roept de vrijwilliger. De bestuurder van de boot, Jelle Zweers, roept de kinderen op in actie te komen. ,,Hoe gaan jullie hem redden met de voorwerpen in deze boot?” Al snel pakt iemand een katrol met een dun touw, dat met een grote zwiep richting de ‘drenkeling’ wordt gegooid.

Een ander pakt vervolgens een reddingsboei en gooit die iets te enthousiast naar het hoofd van het slachtoffer in het water. ,,Oppassen als je die gooit; reddingsboeien zijn harde dingen, we willen de drenkeling niet bewusteloos maken”, waarschuwt Zweers. Eenmaal aan de kant vertelt hij hoe goed en belangrijk deze lessen zijn. ,,Iedereen moet weten wat je moet doen als je een drenkeling in nood ziet, want zo red je levens.”

