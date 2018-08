Zwemmer Maarten van der Weijden heeft pizza nodig tijdens Elfstedenzwemtocht

Van der Weijden zwemt momenteel net voorbij Parrega en is onderweg naar Bolsward. ,,Maarten gaat op dit moment goed vooruit en als hij kan blijven eten gaat hij nog beter vooruit", aldus zijn begeleider, die hoopt dat mensen hem een pizza komen brengen. Van der Weijden gaf zelf aan last te hebben van zijn maag en hoopt dat een pizza helpt om de komende 35 uur, die hij nog moet afleggen, te voltooien. Vanmorgen vroeg ging het niet goed met de oud-Olympisch kampioen die de Elfstedentocht zwemt. ,,Hij heeft erge spierpijn en een mijmerende brein daarover. Het vooruitzicht dat hij met deze pijn nog 40 uur door moet, stemt hem somber", schreef het begeleidingsteam op Facebook. Na een pauze van twee uur, waarin hij even geslapen heeft, heeft hij rond 7.00 uur toch zijn elfstedenzwemtocht hervat. Met de zwemtocht haalt Van der Weijden geld op voor KWF Kankerbestrijding. Het is de bedoeling dat de zwemmer morgen om 19.00 uur in Leeuwarden de finish bereikt.

Rijen dik

Van der Weijden had ook nadrukkelijk profijt van de aanmoedigingen. In de dorpen zwom hij 4,5 kilometer per uur, op de verlaten stukken een halve kilometer langzamer, zei zijn woordvoerder. ,,Hij is ontzettend blij met de aandacht. Hij krijgt het echt ook allemaal mee. Hij zegt weinig, maar dat betekent dat zijn kop goed staat."



Ook fysiek ging het de oud-Olympisch kampioen goed. ,,Z'n tempo is prima, het lichaam op de juiste temperatuur." Rond 19.30 uur zwom hij in de Alde Karre. Hij had daarmee meer dan een kwart van de 200 kilometer erop zitten.