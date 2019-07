Zwemmer verdronken in Zeeland, reanimatie mocht niet meer baten

OM eist zes jaar cel voor Maseh N.: Ik was naïef, dacht dat Syrië het paradijs was

17:51 Het Openbaar Ministerie eiste vandaag zes jaar cel voor de 24-jarige Syriëganger Maseh N., omdat hij deelgenomen zou hebben aan de terroristische organisatie IS. Volgens zijn advocaat zat N. echter in een bataljon vol Syriëgangers die niet wilden of konden vechten en is er geen feitelijk bewijs dat zijn cliënt heeft deelgenomen aan strafbare activiteiten. De verdediging eist dan ook vrijspraak.