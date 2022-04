Zwervende wolf duikt op in Flevoland

BIJ12, het bureau dat voor provincies onder andere de wolvenschade afhandelt, heeft bij aangevallen schapen in Bant DNA afgenomen. Onderzoek op het DNA moet uitwijzen of de schapen inderdaad slachtoffer zijn geworden van een wolf. Uit dat onderzoek blijkt ook of het wolvenpaar dat in Friesland zit mogelijk een uitstapje naar Flevoland heeft gemaakt of dat er een andere wolf door de Noordoostpolder zwerft.