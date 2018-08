Zwetend Nederland wacht af: waar gaan de (onweers)buien vallen?

Hagel, onweer en windstoten

,,We bekijken meerdere weermodellen, en die zitten lang nog niet op één lijn. Dat maakt het lastig. In het zuiden is de kans groter dan in de noordelijke provincies. Als er plaatselijk buien vallen, kunnen dat best wel eens forse zijn."

Voorbereidingen

Op diverse plaatsen in het land worden voorbereidingen getroffen voor de mogelijke regenval. Zo inspecteert de gemeente Rotterdam vandaag de rioolgemalen.



De vrees bestaat dat de grond door de droogte zo hard is geworden, dat die geen water meer opneemt, waardoor alles in één keer in de riolen stroomt. ,,De bodem is niet de spons die ze normaal is'', zegt Jurjen Jongepier van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard.



In de regio Rivierenland zijn ze bang voor massale vissensterfte door de regen en het onweer. ,,Als er in een korte tijd zoveel water in het rioolstelsel komt, wordt dat geloosd in oppervlaktewater'', waarschuwt Gerard de Laak van Sportvisserij Nederland. ,,Dit resulteert in een versnelde afbraak van organische stof, wat voor zuurstoftekort zorgt in het water. Vissen kunnen op die manier massaal omkomen.''