Zwetende agent moet in vol ornaat strand op: ‘Onverantwoord’

Agenten op de kust in Noordwijk en Katwijk zweten zich een ongeluk. Terwijl iedereen er zo min mogelijk aanheeft, moeten zij in vol ornaat de stranden betreden: met kisten, zwart tenue en veiligheidsvest. Dat is niet alleen loodzwaar, het is ook ‘onverantwoord', zegt voorzitter Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP. Hij wijst erop dat de gewone uniformen juist niet ontwikkeld zijn voor werken op het strand en daar zelfs belemmerend werken. ,,Hier zijn risico's aan verbonden”, waarschuwt hij.

Voorzitter Gerrit van de Kamp van politiebond ACP Gisteren stuurde de vakbond een brandbrief naar de eenheid Den Haag, waaronder ook de plaatsen Katwijk en Noordwijk vallen. Daarop kwam geen reactie, ook al werd gevraagd om 'onmiddellijke actie'. Pijnlijk, vindt Van de Kamp, vooral omdat de agenten die aantreden hun stranduniform nog hebben liggen en het zo aan zouden kunnen trekken.

Belemmerend

Dat zit zo, legt de voorzitter uit: vanwege capaciteitsproblemen is besloten dat agenten geen ‘continue toezichtstaak’ meer hebben op het strand. Politiemedewerkers kregen de opdracht daar dus ook niet meer de hele tijd aanwezig te zijn: zij hoeven alleen zorg te dragen voor de noodhulp en daarbij moet het reguliere dienstuniform gedragen worden.



De burgemeesters van Katwijk en Noordwijk dringen er echter op aan wel politiemensen op het strand in te zetten. En dus staan ze er weer, uur na uur, ook nu de temperaturen recordhoogtes bereiken. Maar terwijl ze hun ‘oude’ stranduniformen nog wel hebben, mogen die niet worden aangetrokken. ,,Wij vragen het oude strandtenue te mogen dragen”, aldus Van de Kamp. De ACP heeft contact opgenomen met de inspectie van SZW, die met spoed in kan grijpen bij veiligheids- en gezondheidsgevaren op de werkvloer.

Maar de politie geeft na vragen van deze krant geen sjoege. In een schriftelijke reactie legt een woordvoerder die beslissing uit. Omdat de politie niet is getraind en voorbereid om te water te gaan in zee, wordt ingrijpen daar over gelaten aan brandweer en/of de reddingsbrigade. Daarom worden werkzaamheden ook op en rond het strand in het gewone uniform uitgevoerd. Het uniform en de draagplicht is helemaal volgens de ARBO-eisen, stelt de woordvoerder, die daaraan nog toevoegt: ‘Ook de collega’s in bijvoorbeeld de steden worden geconfronteerd met hoge temperaturen.’

Quote We vragen het oude strandte­nue te mogen dragen Gerrit van de Kamp, Politievakbond ACP Van de Kamp verwijst op zijn beurt naar interne rapportage over het uniform. Daarin staat dat het ‘niet is ontwikkeld voor langdurig dienstdoen onder warme weersomstandigheden, waarbij lopen door mul zand een verzwarende factor is'. Het operationele uniform, het gewone dus, is niet ontwikkeld voor reddingen op het strand of in het water en werkt daarbij vooral belemmerend, in tegenstelling tot het speciale stranduniform. Dat zorgt niet alleen voor problemen voor agenten zelf, maar mogelijk ook voor strandgangers die hulp nodig hebben.