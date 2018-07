Zwoegen om genoeg leraren te vinden voor nieuwe schooljaar

De PO-Raad maakt zich grote zorgen over de tekorten. ,,We kampen met een groot probleem waar niet alleen leerlingen, maar op den duur de hele maatschappij de dupe van wordt. Er moet op de korte termijn een oplossing komen, anders krijgt een hele generatie minder goed onderwijs,'' stelt voorzitter Rinda den Besten.



Ze vindt dat de regering met structurele oplossingen moet komen om de problemen op te lossen. Den Besten: ,,Ik zie nu te veel hapsnap-oplossingen, te veel los zand. Daar redden we het echt niet mee. We moeten andere doelgroepen gaan opleiden, zij-instromen makkelijker maken, de salarissen moeten omhoog en we moeten nadenken hoe we het onderwijs anders kunnen organiseren.''



Naar verwachting groeit het lerarentekort de komende jaren door tot 4100 in 2022. Als er niets gebeurt, loopt dat aantal zelfs op tot 11.000. Basisschoolleraren voeren al lange tijd actie voor betere werkomstandigheden. Ze strijden voor een gelijk salaris met dat van middelbare schooldocenten en een verlaging van de werkdruk. Zo hopen ze dat het aantrekkelijker wordt voor anderen om voor de klas te gaan.