'Zwolle slopen': video van brute knokpartij tussen Duitse en Zwolse hooligans online

Op de beelden is te zien hoe de twee groepen van pakweg vijftien mannen - gekleed in groene of witte t-shirts - elkaar via een landweggetje benaderen en vervolgens bruut op elkaar inslaan. De 'Zwollenaren' dragen bokshandschoentjes. Er wordt getrapt en geslagen. Daarbij krijgen beide kampen aanmoedigingen van omstanders. Uiteindelijk liggen een aantal hooligans uitgeteld op de grond. Een hooligan van ZWH Zwolle filmt alles. Het is nog onduidelijk wanneer de opnames zijn gemaakt.



De beelden van de confrontatie zijn vandaag op de website van Dumpert verschenen. Volgens de titel van de video zou het gaan om PEC en Go Ahead Eagles-fans. Dat lijkt niet te kloppen. Gebruikers laten in de reacties weten dat dit niet klopt. Het zou gaan om aanhangers van onder meer de Duitse profclub Preußen Münster.