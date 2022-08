27 Chinese ambtenaren bestraft voor tekeningen van ‘lelijke kinderen met spleetogen’ in schoolboeken

China heeft 27 ambtenaren ontslagen of terechtgewezen na grote verontwaardiging over illustraties in een reeks wiskundeboeken voor basisschoolkinderen. Het ministerie van Onderwijs stelt na onderzoek onder meer dat sommige afgebeelde kinderen ‘lelijk’ zijn en de illustraties ‘geen positief beeld’ van Chinese kinderen vertonen.

Het ministerie laat in een verklaring weten dat de tekeningen niet voldoen aan de ‘fundamentele vereisten voor moreel onderwijs’. Daarnaast wordt gemeld dat de ‘algemene stijl van de illustraties niet overeenkomt met de esthetische smaak van het publiek’. ,,Sommige van de personages zijn lelijk, vertonen een slechte mentaliteit en tonen geen positief beeld van de kinderen van de natie’’, klinkt het.



In mei ontstond op Chinese sociale media ophef over enkele boeken van de Chinese handboekenuitgever. Sommigen noemden de tekeningen racistisch, omdat er kinderen met spleetogen te zien zijn. Ook vonden ze het ongepast dat bij sommige jongens een duidelijke bobbel in hun broek zichtbaar is. Dat sommige kinderen kleding met sterren en strepen droegen, werd gezien als pro-Amerikaans.

Verontschuldiging

Op WeChat, het Chinese Twitter, verspreidde de uitgever kort na de mediastorm een publieke verontschuldiging. De boeken voor het nieuwe schooljaar werden aangepast. De uitgever had het doel van de onderwijsteksten niet begrepen, aldus het ministerie. Het beloofde het gezag van de Communistische Partij over het lesmateriaal te versterken, om ervoor te zorgen dat het ‘altijd de juiste politieke richting en waardeoriëntatie aanhoudt’.



Volgens de Chinese staatskrant Global Times mag de desbetreffende designstudio geen illustraties meer maken voor schoolboeken. De krant schrijft dat het ministerie onderzoek doet naar de illustraties in alle les- en leesboeken in het primair en voortgezet onderwijs. Er wordt gecontroleerd of ze ‘de juiste waarden weergeven, met de Chinese cultuur overeenkomen en in lijn zijn met de esthetiek’.



Patriottisme

In China zijn de regels voor lesmateriaal de afgelopen jaren aangescherpt om patriottisme onder kinderen te stimuleren. Zo mogen scholen bijvoorbeeld geen lesboeken van buitenlandse uitgevers gebruiken. Ook mogen kinderboeken minderjarigen niet aanzetten tot gedrag dat als immoreel of gewelddadig wordt gezien. Verder is inhoud verboden die schadelijk kan zijn voor hun fysieke en mentale gezondheid, zoals horror of wreedheden.

