Alibaba-miljardair imiteert Michael Jackson

De gemaskerde Ma, die volgens recente cijfers rond de veertig miljard dollar waard zou zijn en het normaal gesproken over serieuzere zaken zoals angst voor robotisering heeft, maakte zijn entree op een ronkende motorfiets. Hij droeg een outfit die sterk leek op de concertkledij van Jackson uit het begin van de jaren negentig. Na wat Jacksonachtige poses wiegde Ma suggestief zijn heupen op de baslijn van Billie Jean en deed hij een losjes gechoreografeerd dansje met enkele van zijn collega's bij het bedrijf, die stijfjes meeklapten toen Black or White door de speakers schalde.



Het is niet de eerste keer dat Ma zijn vermogen om te vermaken met de wereld deelt. In 2009 zong hij tijdens een bedrijfsfeestje liedjes uit The Lion King terwijl hij was gekleed in een leren broek en een lange witte pruik met een rode hanenkam op had.