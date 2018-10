Amerikaanse scholier deelt koekjes uit met as van overleden oma

Amerikaanse media beschrijven hoe het meisje koekjes uitdeelde aan negen klasgenootjes. Terwijl ze die opaten, meldde ze dat ze er de as van haar overleden oma in had verwerkt. Volgens één van de jongens die een koekje at, vroeg de school vervolgens om erover te zwijgen, maar één van de ouders schakelde uiteindelijk toch de politie in.



Naar aanleiding van de melding is de politie een onderzoek begonnen. In tegenstelling tot de vaker gemelde spacecake is dit een nieuw soort melding voor hen: ,,Dit is een vreemde", aldus Paul Doroshov van het politiekorps in Davis. ,,Dit is zo ongebruikelijk, dat er meer onderzoek voor nodig is. Maar ik heb niet gehoord dat iemand ziek is geworden of gewond is geraakt hierdoor."