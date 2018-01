Bailey (23) veilt haar maagdelijkheid: Nu is het tijd te verkopen

Portret Ivana Smit wilde beroemd worden, 'maar niet met haar dood'

30 december Fotomodel Ivana Smit wordt vandaag gecremeerd. Haar dood op 7 december in Kuala Lumpur is met raadsels omgeven. Ivana was na een avondje stappen beland in het appartement van een Amerikaans zakenman en diens echtgenote. Daar viel zij vanaf het balkon op de twintigste verdieping naar beneden. Volgens de familie is er sprake van een misdrijf. Honderden familieleden, vrienden en bekenden woonden vanmiddag in Roermond haar uitvaartplechtigheid bij. Wie was deze jonge vrouw die werd geboren met een gouden lepel in de mond?