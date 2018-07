Bejaarde billenbijter: Australische rivier eindelijk verlost van monsterkrokodil

Krokodillen zijn allesbehalve zeldzaam in de Katherine-rivier. Sinds de dieren in 1972 tot beschermde diersoort werden verklaard, is de populatie in het noorden van Australië ontploft. Hoewel de lokale bevolking als 'kroko-slim' wordt bestempeld, vormen de salty's een problematisch gevaar voor de bewoners.



Vorig jaar werden in het gebied, een toeristische trekpleister, 370 van de bijtgrage beesten opgepakt. De afgelopen zes maanden al 188. Het nu gevangen exemplaar werd zelfs al in 2010 waargenomen, maar het lukte door de jaren heen niet om het monstrueuze roofdier aan de haak te slaan.



Pas toen er geruchten rondgingen over een 'lange donkere staart' in de buurt van een aanlegsteiger werd er echt werk van gemaakt. ,,Zo uit de kluiten gewassen vangen we ze doorgaans niet'', zegt wildbeheerder John Burke over de ongeveer zestig jaar oude zoutwaterkrokodil die de rangers maandenlang bezighield.