Belg vecht voor miljoenenwinst na technische storing bij online casino

Toen het derde pijltje van het roulettespel ook op de juiste lijn tot stilstand kwam, ging speler B.V. uit Sint-Truiden door het dak. Hij was in één klap miljonair. Terwijl de adrenaline door zijn lijf gierde, was de Belg wel zo slim om een screenshot te maken. Een actie die hem mogelijk alsnog gelijk gaat geven bij zijn klacht tegen het casino van Spa, waaraan de website Casino777 verbonden is.



B.V. nam een jurist in de arm, toen zijn miljoenen digitaal verdampten. ,,Het bewuste spelletje, Mega Fortune, heeft al meerdere spelers rijk gemaakt’’, zegt advocaat Bert Vanmechelen. ,,Door al die miljoenen die er zijn gewonnen, staat het als enige online videoslot in het Guinness Book of Records.’’ Een 20-jarige Noor kreeg in 2011 een bedrag van 11,7 miljoen uitgekeerd. ,,Om maar aan te tonen dat het bij dit spelletje om veel geld gaat.’’