Belgisch plaatsje na zes jaar verlost van wortelschietende auto

Video Tsjechi­sche leeuwenfok­ker overleden door toedoen van eigen dier

5 maart Een 34-jarige Tsjech is gedood door zijn eigen leeuw. Michal Prášek hield het dier samen met een drachtige leeuwin in een kooi bij zijn huis in het dorp Zdechov, in het oosten van het land. De leeuwen overleefden het niet.