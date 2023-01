Braziliaanse baby weegt bij geboorte 7,3 kilo

Nederland­se jongen (9) per ongeluk door moeder vergeten op Duits tankstati­on

Een Nederlandse jongen van 9 jaar is zaterdagochtend per ongeluk door zijn moeder achtergelaten op een tankstation langs de A3 in het Duitse Wiesbaden, in de buurt van Frankfurt. Na ongeveer twee uur zoeken lukte het de politie om de jongen met zijn moeder te herenigen, meldt de Duitse politie.

