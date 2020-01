Brits koppel wint ruim 2 miljoen euro, drie dagen later wordt hun zoon kankervrij verklaard

,,Iedereen droomt wel eens van die lottowinst, maar Allison en ik hadden nooit gedacht dat wij ooit die gelukkigen zouden worden. En dan dat prachtnieuws van onze zoon Ewan er nog eens bovenop, we voelen ons enorm dankbaar.”



De tiener kreeg in mei te horen dat hij een zeldzame vorm van lymfeklierkanker had. Met de steun van zijn ouders onderging hij verschillende keren chemotherapie. ,,Het is een moeilijk jaar geweest”, aldus McDonald volgens Britse media. ,,Allison werkt in een brillenwinkel, maar ze nam speciaal verlof om hem bij te staan. Ze is al die tijd niet van zijn zijde geweken.”



,,Hopelijk zijn al onze zorgen nu van de baan. We zijn meteen met pensioen gegaan, zodat we ons kunnen focussen op ons gezin.”