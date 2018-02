Britse journaliste filmt stiekem hoe huisbaas gratis woning aanbiedt in ruil voor seks

video Aandoenlijke wassende rat is eigenlijk heel zielig (en geen rat)

31 januari Een video van een knaagdier dat zich als een mens aan het wassen is in de gootsteen, heeft op social media miljoenen mensen bereikt. In het filmpje lijkt het erop dat het dier zich reinigt met zeep. Maar schijn bedriegt. Waarschijnlijk gaat het hier om een capibara of om een pacarana die door mensen is ondergespoten met zeep en zich probeert te verlossen van het vermoedelijk bijtende goedje. Waarom vinden we dit dan toch zo schattig om te zien? Waarschijnlijk omdat het dier menselijk gedrag vertoont.