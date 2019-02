Burberry verontschuldigt zich voor sweater met strop

Het was Liz Kennedy, een van Burberry’s eigen modellen, die als eerste aan de alarmbel trok over de trui. Ze uitte haar bezwaren bij de trui op sociale media. Het beeld van de sweater met de strop greep haar aan, omdat ze onder andere in het verleden geconfronteerd werd met een zelfmoord in haar familie, schrijft ze op Instagram.

Toen Kennedy voor aanvang van de show haar bezwaar wilde uiten over de sweater, kreeg ze van de medewerkers te horen dat ze maar een brief moest schrijven. ,,Ik had er een kort gesprek over met iemand, maar het enige wat dat inhield was ‘het is mode. Het kan niemand schelen wat er in je privéleven gebeurt, dus hou het voor jezelf”, deelt ze me in haar Instagrambericht. ,,Het gaat er echter niet om dat ik van streek ben”, aldus Kennedy, die zegt dat het haar draait om dingen ‘waarvoor de modewereld een oogje dichtknijpt of wat ze doet om publiciteit te krijgen’.

De sweater maakt deel uit van de herfst/wintercollectie 2019, die Tempest heet. Riccardo Tisci, de ontwerper van de show, heeft ondertussen zijn verontschuldigingen aangeboden. ,,Hoewel het ontwerp geïnspireerd was op een maritiem thema, besef ik dat het ongevoelig was. Het was nooit mijn bedoeling om iemand van streek te maken. Het is geen reflectie van mijn waarden of die van Burberry en we hebben het stuk uit de collectie gehaald. Ik zal ervoor zorgen dat dit niet opnieuw gebeurt”, voegde hij eraan toe.

Marco Gobbetti, CEO van Burberry, deelt aan CNN mee dat hij contact heeft opgenomen met Liz Kenndy om zich tegenover haar te verontschuldigen.