Canadese cannabiskalender vliegt de winkel uit

,,We hadden gedacht er 20 of 30 te verkopen, aangezien we een klein familiebedrijf zijn en we hier niet op gerekend hadden", aldus Lorilee Fedler van Coast to Coast Medicinals, waar inmiddels 700 kalenders gemaakt zijn. De producent neemt daarmee een voorproefje op de legalisering van wiet in Canada per 1 juli 2018.



Het bedrijf wordt overspoeld met aanvragen en laat aan persbureau AFP weten ,,hulp te hebben gevraagd aan meerdere vrienden" om tegemoet te kunnen komen aan de bijna 2000 bestellingen die nog geleverd moeten worden.