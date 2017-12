Canadezen in de ban van aangespoelde mensenvoeten

Superpuzzelaars ontdekken eerste foutjes in 'moeilijkste AIVD-puzzel ooit'

13 december Ben jij er al aan begonnen? De jaarlijkse AIVD-kerstpuzzel? We wensen je veel succes, want de puzzel is volgens de veiligheidsdienst de moeilijkste puzzel tot nu toe. Gisteren werd de zevende openbare versie online gezet, en direct speurden puzzelaars naar minuscule foutjes. Onder meer in vraag 22 en vraag 2 is een foutje geslopen.