Chinees duwt zonder aanleiding schoonmaakster op metrospoor

De vrouw (59) liep halverwege de ochtend nietsvermoedend over het perron van lightrailhalte Yuen Long toen ze aan de andere kant van het spoor een collega zag. Ze zocht contact met haar en een paar seconden later nadert een man die de vrouw plotseling zó hard duwt dat ze op het lager gelegen spoor valt. De schoonmaakster blijft na de val even liggen en krabbelt weer snel op, terwijl haar belager uit beeld verdwijnt.

Kort na het incident kon de man in de omgeving worden aangehouden. De politie van Yuen Long - een regio in Hong Kong - tast nog steeds in het duister over het motief van de man. Hij zou de vrouw niet hebben gekend.



De man wordt, zo melden Chinese media, vrijwel zeker veroordeeld voor het willen toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Volgens de politie heeft de vrouw verschrikkelijk veel geluk gehad, omdat op het station met grote regelmaat metro's arriveren.



Het filmpje is eergisteren door de politie van Hong Kong vrijgegeven en op YouTube en Facebook gezet. De beelden gaan sindsdien wereldwijd viraal.