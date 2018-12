Chinees hotel met Eschers ‘onmogelijke constructies’

Grafisch kunstenaar

Maurits Cornelis Escher was een grafisch kunstenaar. Hij werd geboren in Leeuwarden, groeide op in Arnhem, studeerde Bouwkunde aan de School voor Bouwkunde en Sierende Kunsten in Haarlem en verbleef daarna elf jaar in Italië. De Nederlander werd wereldberoemd met schetsen, tekeningen, litho’s, houtsnedes en -gravures waarin hij de wiskunde visualiseerde en speelde met architectuur, perspectief en onmogelijke ruimtes. ‘Hij fascineert tot de dag van vandaag door zijn spel met perspectief, ruimte en werkelijkheid’, staat op de website van het Eschermuseum in Den Haag. Dat huisvest een permanente tentoonstelling van zijn topstukken.