Chinese kapper neemt voorbeeld van nieuw kapsel iets te serieus

IJssel­stein­se ‘modelbur­ger’ uit huis gezet vanwege drugshan­del zoon

7 januari Ze heeft naar eigen zeggen niets misdaan en woont al tientallen jaren zonder problemen aan het plein. Toch is op last van de burgemeester haar woning in IJsselstein net na de jaarwisseling afgesloten. Astrid van den Berg (59) staat door toedoen van haar zoon op straat. Zij pleit voor openheid: ,,Zeg dan gewoon dat je een voorbeeld wilt stellen voor de buurt.’’