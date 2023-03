Chinese toerist overleeft de klap nadat zijn bungeejumpkoord breekt in Thailand

De nachtmerrie die velen ervan weerhoudt om te gaan bungeejumpen, werd voor de 39-jarige Mike uit Hongkong werkelijkheid. De toerist sprong op vakantie in Thailand van een tien verdiepingen hoog platform in een avonturenpark. Het koord brak en hij belandde met een klap in het water. Wonder boven wonder kan hij het navertellen.

Beelden van de angstaanjagende beproeving gingen deze week viraal nadat de toerist zijn verhaal openbaar maakte. Mike - die alleen zijn voornaam wil gebruiken om online intimidatie te voorkomen - vertelt aan CNN wat er gebeurde. Hij was in januari op vakantie met vrienden in Thailand en bezocht het Changthai Thappraya Safari and Adventure Park, een pretpark in het noordwesten van de stad Pattaya. Je kunt er van alles doen, van ziplinen tot schietoefeningen.

Mike wilde zich vooral uitleven op de schietbaan maar liet zich uitdagen door zijn vrienden om een bungeejump boven water te doen. Hij klom op een dertig meter hoog platform - gelijk aan een gebouw van tien verdiepingen hoog. ,,Het was echt hoog, dus ik sloot mijn ogen. Ik was van plan ze weer te openen als ik weer omhoog zou stuiteren,” zei Mike. ,,Ik besefte dat het koord was geknapt toen ik mijn ogen opende en ik werd omringd door water.”

Het koord brak op het laagste punt, ongeveer vijf meter boven het water. Dat is ook te zien op de video die zijn vrienden maakten van de bungeejump. De klap was hard: hij zou enkele seconden buiten westen zijn geweest. Hij slaagde erin weer boven te komen en probeerde te zwemmen, hoewel zijn voeten aan elkaar vastzaten door de onderste helft van het geknapte koord. Uiteindelijk kon het personeel van het pretpark hem uit het water halen en werd hij per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

,,Ik landde op mijn linkerzij, dus daar waren de verwondingen ernstiger”, vertelde Mike aan CNN terwijl hij zijn blauwe plekken beschrijft. ,,Het was alsof iemand me in elkaar had geslagen.” Na drie dagen in het ziekenhuis werd hij ontslagen.

‘Een lachtertje’

Mike zegt dat het park de kosten van zijn sprong heeft terugbetaald en ook de röntgenfoto’s en echo's in Thailand heeft vergoed, maar hij krijgt geen schadevergoeding. ,,Het is een lachertje’’, zegt hij volgens de Hongkong-nieuwssite HK01.

Nithit Intim, oprichter van het park, bevestigt aan CNN het ongeluk en zei dat het de eerste keer was dat hij een koord zag breken. Mike zou een aansprakelijkheidsverklaring hebben getekend voordat hij de sprong maakte. ,,Ons personeel heeft hem uitgelegd dat als er een ongeluk gebeurt, ons bedrijf de medische kosten zal vergoeden, maar dat de klant geen vergoeding kan eisen voor andere kosten.”