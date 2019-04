Deel gletsjer stort in: toeristen moeten rennen voor vloedgolf in IJsland

Jochie (4) zwaarge­wond na poe­ma-aan­val, twee exemplaren doodgescho­ten

30 maart Een 4-jarig Canadees jochie is gisteren zwaargewond geraakt bij een aanval door minstens één poema op Vancouver Island. De peuter werd in kritieke toestand afgevoerd. De aanval vond zo’n beetje midden in het dorp Lake Cowichan plaats, verklaarde de geschrokken burgemeester.