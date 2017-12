Demonstratie 'onzichtbaarheidsmantel' maakt de tongen los in China

Hoewel Chen Shiqu, de hoge ambtenaar in kwestie, het belang van de futuristische 'Harry Pottermantel' onderstreepte, wordt de video door menigeen afgedaan als namaak. Het filmpje zou zijn gemaakt met behulp van software waarmee beelden kunnen worden bewerkt. Desondanks zijn miljoenen Chinezen enthousiast over de kledingnoviteit en dan vooral omdat Chen ook nog met een gedetailleerde uitleg kwam. Chen in zijn verklaring: ,,Deze stealth mantel of -lap is gemaakt van een transparant, kunststof quantummateriaal dat de lichtgolven om een persoon kan reflecteren waardoor iemand lijkt te verdwijnen tegen de achtergrond. Soldaten die zo'n doek in het donker dragen, vallen niet op. Maar hetzelfde geldt natuurlijk voor criminelen die er gebruik van maken.''

Analyse

In de video is een oudere man te zien die in een bosrijke omgeving de omslagdoek toont. Hij houdt het ding omhoog en lijkt te verdwijnen, omdat op het bewegende doek de achtergrond te zien is. Chinese media hebben inmiddels de vooraanstaande filmproducent Zhu Zhensong gevraagd de raadselachtige beelden te analyseren. Volgens hem zal de man in het filmpje vermoedelijk een groene of blauwe lap hebben gedragen. ,,Naderhand zijn die kleuren met software vervangen door het gras achter de man. Het gaat om een veel gebruikte computertruc die in films wordt toegepast'', aldus Zhu.